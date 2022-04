Incidente all'alba sul tratto maledetto della A4: tampona un camion, impatto fatale per il conducente dell'auto

CESSALTO (TREVISO) - Incidente mortale oggi, 25 aprile, sull'autostrada A4, poco prima dello svincolo di Cessalto, ancora una volta, l'ennesima, nel tratto maledetto. Un'auto ha tamponato un camion, viaggiavano entrambi in direzione Trieste, l'incidente è avvenuto intorno alle 5.30. Purtroppo per l'automobilista non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo.

I pompieri, arrivati da San Donà, Mestre e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e il personale autostradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 09:06

