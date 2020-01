A6 Torino-Savona, crolla un pezzo di intonaco in galleria: chiusa nella notte, riaperta in mattinata

Preoccupa la: ancora un crollo, dopo quelli sulla A10 e sulla A26,Torino-Savona.della volta della galleria 'Ricchini', nel comune di Quiliano (Savona) la scorsa notte è crollata e la galleria è rimasta chiusa in direzione Torino: in mattinata è stata poi riaperta, dopo che i vigili del fuoco e la Polstrada hanno rimosso i materiali caduti ed effettuato i rilievi.Quando l'intonaco si è staccato dalla volta della galleria di Quiliano (Savona) non transitava alcun veicolo. L'intervento di rimozione, pulizia e messa in sicurezza sulla A6, gestita da Autostrada dei Fiori, si è concluso prima dell'alba senza causare problemi al traffico. La A6 è la stessa autostrada dove, lo scorso 24 novembre, è crollato un pezzo di viadotto travolto da una frana.