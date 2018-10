A due giorni dalle preoccupanti parole del ministro Toninelli che ha definito allarmanti le condizioni di alcuni dei piloni dei viadotti dell'A24 e dell'A25 arriva il primo effetto pratico: il ministero dei Trasporti ha infatti prescritto la

limitazione del traffico pesante

Harry e il braccialetto, il principe lo indossa da 22 anni. Il motivo è commovente​

«Particolare attenzione» nella «regolamentazione del transito dei veicoli pesanti», in particolare su 8 viadotti «che, come dimostrato nelle verifiche di sicurezza, inducono sollecitazioni critiche specialmente agli impalcati e alle solette», sulla A24 e A25. È una delle 5 prescrizioni contenute nella relazione firmata dal dirigente del Mit, Placido Migliorino, e consegnata a Toninelli, e alle quattro prefetture abruzzesi, rivolte alla concessionaria Strada dei Parchi. La relazione altro non è che il documento

«Le valutazioni tecniche sulle relazioni di Strada dei Parchi a seguito delle visite ispettiv - si spiega nel documento del Mit - , non possono considerarsi esaustive della revisione proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - alla luce delle nuove norme tecniche emanate nella circolare dallo stesso Consiglio superiore nel 2018 (ndc) - ma solo preliminari per individuare eventuali interventi di mitigazione nelle more che sia esercitata la revisione tecnica complessiva di che trattasi, da eseguirsi a cura dei revisori nominati da codesta Direzione generale».

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

» sui tratti autostradali.sulle risultanze delle ispezioni ministeriali e del successivo carteggio in contraddittorio inviato da Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25, sulla sicurezza statica e sismica dei viadotti.