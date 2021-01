Tir carico di animali in fiamme in autostrada: chiuso tratto della A1 verso Roma

Questa mattina, alle ore 08:20, sull'autostrada A1 Milano - Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, al km 444 in direzione Roma, a causa di un mezzo pesante in fiamme che trasportava animali.

La temporanea chiusura, disposta dal personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia in accordo con la Polizia Stradale, si è resa necessaria per consentire le operazioni di trasbordo degli animali dal mezzo pesante. Sul luogo sono inoltre intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici e i Vigili del Fuoco. Attualmente, all'interno del tratto chiuso e si registrano 6 km di coda in direzione Roma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Gennaio 2021, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA