Festa della Donna, corso anti aggressione organizzato da Italo e Telefono Rosa. Ecco chi partecipa

La sicurezza delle donne corre sui binari della prevenzione. Parte oggi, a Roma, il corso di autodifesa al femminile voluto da Italo per le donne che lavorano in azienda, in occasione dell’8 marzo, la Giornata internazionale delle donne: corso che andrà avanti fino al 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Due date simboliche per avviare un percorso di formazione che in molti casi può salvare la vita: Italo ha coinvolto nel progetto anche Telefono Rosa per mettere i corsi a disposizione delle donne ospitate nelle case rifugio. «Offriamo uno strumento concreto a tutte le nostre dipendenti - spiega Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo - grazie a questa nuova collaborazione con Telefono Rosa, anche a tante altre donne che potranno ottenere aiuto da questa iniziativa. Formazione e sensibilizzazione siano fondamentali nella lotta contro la violenza di genere». I corsi di autodifesa praticati nel progetto sono ideati dal format Sicurezza Donna ideato da Daniele Rossi, direttore tecnico Securdan krav maga Academy: hanno cadenza settimanale e contano su un parte teorica e una pratica.

Tra le istruttrici di autodifesa c’è Chantal Di Porto, 44 anni, esperta di krav maga: «La prevenzione è fondamentale: dobbiamo restare vigili, sempre. Camminare con lo sguardo basso, fisso sul cellulare, ad esempio non ci permette di guardarci attorno. L’obiettivo è evitare lo scontro, ma poi se veniamo aggredite dobbiamo saperci difendere».

Il progetto è rivolto alle donne impegnate a bordo dei treni Italo: «L’aggressione su un treno è particolare – spiega Dora Eva Domby Magos, 38 anni, capotreno – siamo in un ambiente circoscritto. Siamo in divisa, rappresentiamo l’azienda, dobbiamo evitare qualsiasi conflitto per la sicurezza di tutti. Serve calma e sangue freddo». Il corso è aperto anche alle donne di Telefono Rosa: «Difendersi non significa rispondere alla violenza con la violenza - sottolinea la presidente Gabriella Carnieri Moscatelli - ma avere gli strumenti per proteggersi. Per le donne, soprattutto coloro che sono all’interno di una casa rifugio, è davvero importante. Anche l’autodifesa fa parte di un percorso per riprendersi in mano la propria vita».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 07:57

