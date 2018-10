Cinquantenne "fidanzato" con una 13enne. Con l'appoggio dei genitori

Professoressa fa sesso con uno studente di 17 anni. E nella foto segnaletica... sorride all'obiettivo

THIENE - Possibile nuova storia dicon vittima una 13enne residente nel Thienese da parte di un adulto. Ilè massimo sulle identità dei protagonisti perché la vittima è minore di 14 anni. Nel tardo pomeriggio di ieri 12 ottobre i carabinieri della compagnia di via Lavarone hanno dato esecuzione a un’ordinanza dinei confronti di un, residente in un Comune del Basso Vicentino, che dai riscontri investigativi effettuati dai militari del comandante Davide Rossetti sarebbe responsabile del grave reato di atti sessuali su minore. L'uomo aveva iniziato la relazione con la minorenne due anni fa, con il bene placet della famiglia della ragazzina.Le indagini sull’uomo sono iniziate per una segnalazione di un cittadino che, circa un mese fa, si era insospettito nel vedere frequentemente la figlia. Gli immediati riscontri, suffragati da indagini di natura tecnica e pedinamenti, hanno consentito ai carabinieri di fare luce sulla vicenda. I carabinieri sono riusciti in breve tempo a fornire all'autorità giudiziaria un apparato probatorio tale da giustificare l’emissione di un’ordinanza cautelare urgente, eseguita ieri: il 50enne è agli arresti domiciliari nella propria abitazione.