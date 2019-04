Celebrazioni 25 aprile, Mattarella depone corona all'Altare della Patria Diretta

Ultimo aggiornamento: 09:50

Le, 74esimo anniversario della, festa nazionale della Repubblica Italiana., accompagnato dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta,. Presenti le alte cariche dello Stato, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Subito la deposizione della corona di alloro, il Presidente della Repubblica si recherà a Vittorio Veneto, città decorata della Medaglia d’Oro al Valor Militare per rendere omaggio al Monumento ai Caduti. Quindi interverrà alla cerimonia celebrativa al teatro Lorenzo Da Ponte., afferma Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno sarà oggi e domani in visita in Sicilia. «Noi amiamo l'Italia del lavoro, della pace, della libertà, del benessere. Quella del 25 aprile. Quella che affronta i problemi e vuole togliere le paure agli italiani», ha twittato Nicola Zingaretti, segretario Pd.Il premier Giuseppe Conte è invece atteso alle Fosse Ardeatine. Circa duemila i partecipanti attesi al corteo dell'Anpi che sfilerà da largo Benedetto Bompiani a piazzale Ostiense mentre in mille dovrebbero partecipare alla manifestazione antifascista da piazza delle Camelie a villa Gordiani.«Ebbene oggi è il 25 aprile, è festa nazionale, festa della Liberazione.. Si è discusso di una festa, come se il Paese non avesse altri problemi a cui pensare». Così il vicepremierin un post su Facebook pubblicato questa mattina. «Io oggi ricordo il 25 aprile perché è un dovere istituzionale, oltre che storico. Perché è un valore. E tutti questi problemi sulla festa rossa o sulla festa di sinistra non me li faccio. Questo finto anticonformismo non mi ha mai entusiasmato nemmeno al liceo». «Il 25 aprile è una giornata di festa e le feste si celebrano, punto. - prosegue Di Maio - Ognuno poi lo facesse come vuole, ma teniamoci stretto il ricordo di ciò che passò il nostro Paese, visto e considerato che il 25 aprile di 74 anni fa fu il momento fondante della nostra democrazia, che trova le sue radici nella Costituzione».- aggiunge Di Maio - bensì la guida dei diritti e dei doveri per ogni singolo cittadino. È un pilastro di civiltà ed è anche per questo motivo che oggi sarò in Umbria, una regione recentemente colpita da uno scandalo giudiziario che ha interessato la sanità locale. Proprio il diritto alla salute è un diritto riconosciuto nella nostra Carta costituzionale. È un diritto fondamentale dell’individuo e non è barattabile. Non lo si può mercificare per qualche poltrona politica come è stato fatto in Umbria. È un diritto riconosciuto a tutti, da Nord a Sud. E se qualcuno pensa di cancellarlo, se pensa di spaccare il Paese in due creando dei malati di serie A e di serie B, troverà il nostro muro».