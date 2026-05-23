Caldo anomalo, il meteorologo: «Ecco la prima vera ondata, temperature di 7 gradi sopra le medie. È un campanello d'allarme»

di Redazione web

Meteo, arriva l'estate in anticipo. Il weekend in corso e l'inizio della prossima settimana saranno indicativi di un trend che Lorenzo Tedici (ilMeteo.it) definisce «anomalo». «Le ultime emissioni dei modelli meteorologici confermano l'arrivo della prima, vera, ondata di calore del 2026, attesa proprio tra il 24 e il 27 maggio», dice Tedici.

Caldo anomalo, cosa succede

Per capire la reale portata dell'evento, la scienza viene in aiuto con uno strumento preciso: l'indice EFI (Extreme Forecast Index) elaborato dall'ECMWF, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Si tratta di un indicatore che misura quanto una situazione meteo prevista sia "anormale" rispetto al clima tipico del periodo, su una scala da 0 a 1.

Ebbene, nei prossimi giorni quei valori sono attesi oltre 0,8 — e non solo sull'Italia: anche Penisola Iberica, Francia, Inghilterra, Benelux e Germania si trovano nella stessa situazione. «Su queste zone avremo un evento raro per il periodo», spiega Tedici, «con un campanello d'allarme statistico indice di temperature destinate a collocarsi ben al di sopra delle normali medie climatologiche».

Il caldo si farà sentire soprattutto al Centro-Nord, con massime «almeno di 6-7 gradi sopra le medie stagionali». Il culmine si raggiungerà mercoledì 27 maggio: «Il picco di questa prima ondata di calore del 2026 si avrà con 35°C in Pianura Padana nel triangolo bollente Emilia-Lombardia orientale-Veneto occidentale, e 32-34°C facilmente raggiungibili su buona parte del Centro-Nord.

Diverso lo scenario al Sud e sul versante adriatico, dove la stabilità non riuscirà a imporsi in modo assoluto. A condizionare quelle aree sarà una circolazione ciclonica posizionata sui Balcani: un afflusso di aria più fresca e instabile in quota che manterrà vivo il rischio di temporali localizzati lungo la dorsale appenninica.

«Dopo i capricci invernali di metà mese», conclude Tedici, «l'estate proverà a fare il suo primo ingresso ufficiale, concentrando però i suoi massimi effetti al Centro-Nord e lasciando il meridione alle prese con gli ultimi sussulti di un'instabilità tipicamente primaverile».

NEL DETTAGLIO

Sabato 23. Al Nord: sole, caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo anche estivo. Al Sud: soleggiato, ma un po’ ventoso, alcuni temporali sulla Calabria.

Domenica 24. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia, più probabili sull’isola.

Lunedì 25. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia.

Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35°C a metà della prossima settimana. Successivo probabile aumento dell’instabilità soprattutto sugli Appennini.

Ultimo aggiornamento: sabato 23 maggio 2026, 09:30

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