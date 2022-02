22 febbraio 2022, oggi è l'unica data palindroma dell'anno

Oggi, martedì 22 febbraio 2022, è l'unica data palindroma di quest'anno. Può essere letta al contrario, da destra a sinistra, ma non cambierà: il 22-02-2022 è una data così unica da aver affascinato anche i matematici di tutto il mondo.

La peculiarità di questo martedì, così pieno di numeri 2, ha spinto infatti alcuni matematici a ribattezzare il giorno di oggi come 'Twosday', gioco di parole tra il numero due (two in inglese) e il giorno della settimana (tuesday in inglese). E, per non farsi mancare proprio alcun numero 2, c'è chi attende con ansia che arrivino le ore 22.22. Il termine palindromo è di origine greca: palin significa indietro, dramein significa correre. Ad essere palindromi ci sono numeri, parole e intere frasi. E non si tratta certo di una suggestione moderna: già nell'antichità le frasi palindrome erano associate ai riti magici e propiziatori.

Le date palindrome non sono poi così frequenti, anche se recentemente ne abbiamo potute incontrare altre due: si tratta del due febbraio 2020 (02-02-2020) e il 12 febbraio 2021 (12-02-2021). In questo secolo, ci saranno altre 22 date palindrome (l'ultima sarà il 29 febbraio dell'anno bisestile 2092) e in quello successivo ce ne saranno 31. A quel punto, occorrerà attendere il 10 marzo 3001 (10-3-3001) per trovare una nuova data palindroma.

La data palindroma, tuttavia, non è uguale per tutti: dipende da come viene letta. Nei paesi anglosassoni, infatti, la notazione prevede prima l'anno, poi il mese e infine il giorno. Solo in alcuni casi una data palindroma lo è a tutti gli effetti in tutto il mondo: è il caso, ad esempio, del 2 febbraio 2020. Due anni e venti giorni fa, nei paesi latini e in quelli anglosassoni, si celebrò di fatto il 'world palindrome day'.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 10:55

