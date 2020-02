Giorgia, 19 anni, scompare nel nulla dopo la palestra: scattano le ricerche. Appello della famiglia sui social

L'appello della mamma

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Giorgia manca da casa da venerdì mattina. Era partita alle 10 daper andare in palestra, in zona Appiani, ma dopo le 13, quando ha consumato un toast nel bar davanti alla questura, è sparita nel nulla. I genitori, dopo la denuncia di scomparsa alla polizia, hanno diffuso sula foto della ragazza, 19 anni.al momento della sparizione, indossava un, un maglione color vinaccia e dei jeans. Capelli raccolti in una coda, aveva ai piedi delle Vans. Chiunque l'abbia vista contatti urgentemente il 113.