Maltempo, Italia sotto attacco: situazione drammatica in Friuli Venezia Giulia, l'allerta resta arancione. Temporali violenti dal Centro al Sud

di Redazione web

L’Italia torna a fare i conti con una nuova ondata di maltempo violenta e improvvisa, una perturbazione di origine atlantica che nelle prossime ore attraverserà la Penisola lasciando dietro di sé rovesci estremi, temporali intensi e un rischio crescente di esondazioni. La Protezione civile parla di un quadro in rapido peggioramento, soprattutto tra le regioni del Centro e quelle del Sud, e invita la popolazione alla massima prudenza.

Secondo l’ultimo avviso diffuso dal Dipartimento, la perturbazione — dopo aver colpito il Nord e la Toscana — si sta dirigendo verso le zone centro-meridionali con precipitazioni destinate a intensificarsi. Dal basso Lazio al Molise, fino alle aree tirreniche del Sud, sono attesi temporali molto forti, accompagnati da una frequente attività elettrica e da raffiche di vento che potrebbero rendere difficoltosi gli spostamenti e aumentare il rischio di dissesti. Le piogge diventeranno via via più estese, coinvolgendo anche la Campania, la Basilicata e la Calabria, in particolare lungo i versanti tirrenici dove il terreno è già in parte saturo.

Le allerte

Il sistema delle allerte fotografa un’Italia esposta a condizioni meteorologiche particolarmente severe. È stata dichiarata l’allerta arancione su una parte del Friuli Venezia Giulia, mentre su Calabria, Molise e su ampie aree di Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia è stato emesso un livello di allerta gialla, segnale di un rischio diffuso e da non sottovalutare.

Friuli Venezia Giulia: situazione critica, persone evacuate

La gravità della situazione in Friuli Venezia Giulia ha spinto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci a firmare un decreto di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della Protezione civile.

Ed è proprio il Friuli Venezia Giulia il territorio maggiormente piegato dal maltempo. Nelle province di Udine e Gorizia la notte è stata caratterizzata da una raffica di richieste d’aiuto, con oltre 300 interventi dei vigili del fuoco impegnati a fronteggiare allagamenti, frane e crolli. Sono 250 gli operatori mobilitati, tra squadre ordinarie, soccorritori acquatici e l’elicottero del reparto volo di Venezia, che continuano a lavorare senza sosta. La frazione di Versa, a Romans d’Isonzo, è una delle zone più critiche: l’esondazione del fiume Torre e di alcuni corsi d’acqua minori ha costretto i soccorritori a raggiungere gli abitanti con gommoni e natanti leggeri. Decine di persone sono state evacuate e hanno passato la notte nella palestra comunale o presso parenti e amici, in attesa che l’acqua si ritiri e che le abitazioni vengano messe in sicurezza. Ancora più drammatica la situazione a Brazzano di Cormons, dove una frana ha provocato il crollo di tre edifici. Il terreno rimane instabile e il rischio idrogeologico elevatissimo, mentre il fronte temporalesco continua a insistere sulla regione.

Ultimo aggiornamento: martedì 18 novembre 2025, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA