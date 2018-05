NAPOLI - È ricoverato con prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, per aver assunto sostanze alcoliche e droga. Un 13enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) è stato trovato ieri sera riverso in una strada, da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 e i carabinieri. Il ragazzino, in stato di incoscienza, è stato subito trasportato a Napoli, nell'ospedale pediatrico Santobono, e ricoverato in stato di coma etilico: successivi test hanno rivelato che aveva assunto anche dei cannabinoidi.



Le sue condizioni sono stabili. Accanto a lui si trovano i genitori, che sono stati informati e non sanno spiegare dove e come il figlio si sia procurato alcol e droga, di cui non sarebbe mai stato assuntore in passato. Il ragazzino viene descritto come perbene e tranquillo, appartiene a una famiglia 'normalè che ora chiede solo di rispettare la sua privacy. I carabinieri indagano sulla vicenda, provando anzitutto a rintracciare le persone con cui il 13enne era uscito ieri sera.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..