Non solo Paese di Santi, poeti e navigatori. L’Italia è ormai anche Paese di ultracentenari. Come la signora, che di candeline il 20 marzo scorso ne ha spente ben 115, divenendo la donna più anziana di Italia e d’Europa. Un primato che fino a pochi giorni fa era di un’altra donna italiana Giuseppina Projetto, che si è spenta all’età di 116 anni e 37 giorni. Nata a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, la nonnina d’Italia vive con la figlia Filomena e suo genero ad Apricena, circondata dall’affetto degli altri suoi 4 figli, 9 nipoti e 16 pronipoti. Nonna Peppa adora i cibi sani e si è sempre tenuta lontana dagli alcolici. Da tre anni, inoltre, può vantare anche un altro curioso primato. Nel 2015 la donna è stata insignita del titolo di sindaco onorario di Poggio Imperiale, ricevendo anche la fascia tricolore: è lei il sindaco più anziano di Italia!