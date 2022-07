10eLotto: vinti 100 mila euro grazie ad un 9 Doppio Oro. Ecco dove

Il concorso del 10eLotto di giovedì 14 luglio premia le Marche e precisamente Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, dove un fortunato giocatore ha un centrato un 9 Doppio Oro dal valore di 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi da inizio anno.

Le Mache conquistano il titolo di regione più fortunata nell'estrazione di giovedì sera del 10eLotto grazie al 9 oro da 100mila euro contrato a Cupra Marittima, ma sorride anche la Liguria. La seconda vincita più alta di giornata invece arriva da Rapallo, in provincia di Genova, dove sono stati vinti 20.001 euro con 9.

Si festeggia anche in Lombardia con due vincite da 15 mila euro, realizzate entrambe a Milano, rispettivamente con un 3 Doppio Oro e con un 7 Doppio Oro. Come riporta agipronews da segnalare anche una doppietta in Calabria per un totale di 23 mila euro grazie a un 7 Doppio Oro da 15 mila euro messo a segno a Paola, in provincia di Cosenza, e a un 4 Doppio Oro da 8 mila euro realizzato a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia.

