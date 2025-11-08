Tommaso Cerno: «La mia prima volta a 11 anni con un prete. Fu violenza, ma mi piacque e non so cosa pensare»

di Redazione web

Una carriera giornalistica iniziata a soli 14 anni, e che songnava da quando ne aveva 4. Un sogno realizzato per Tommaso Cerno, 50 anni, oggi direttore del quotidiano Il Tempo, ma in passato anche al timone del Messaggero Veneto, dell’Espresso e dell’Identità, oltre ad aver ricoperto la carica di condirettore di Repubblica, con una pausa per la politica, e ad aver affiancato Mara Venier a Domenica In.

Sesso con un prete a 11 anni

Cerno, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorre i passi fondamentali della sua carriera. Ma rivela anche qualcosa del suo passato: il suo primo rapporto sessuale - ma è più giusto parlare di violenza subita - lo ha avuto a 11 anni. Con un prete. «Non ho mai capito se volevo o non volevo.

C'è tradimento e tradimento

Omosessuale dichiarato, a dicembre 2022 ha sposato Stefano Balloch, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia. Di sè però dice di essere «tendente all’adulterio». Anche se «c’è tradimento e tradimento. Ma a volte tradire salva una relazione e a volte è solo voglia di sesso, che si esaurisce come un’ubriacatura. L’obbligo alla fedeltà, che non c’è nelle unioni civili, non dovrebbe esserci nemmeno nel matrimonio religioso: era nato quando aveva senso distinguere il figlio legittimo da quello illegittimo».

