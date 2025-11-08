Peppe Vessicchio morto, addio al Maestro: aveva 69 anni. Da Amici a Sanremo: chi era

È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, conosciuto e amato dal pubblico come Beppe.

Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a seguito di una complicazione improvvisa.

La notizia è stata diffusa dall’Adnkronos, che cita fonti vicine al musicista.

Il Maestro

Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e volto televisivo tra i più popolari in Italia, Giuseppe “Beppe” Vessicchio è stato una delle figure più iconiche del Festival di Sanremo e della musica leggera italiana.

La sua figura univa grande competenza tecnica e popolarità trasversale, grazie anche al ruolo di insegnante nel talent show “Amici di Maria De Filippi”, che gli ha fatto conoscere anche dalle nuove generazioni.