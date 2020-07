Stop arrivi da Serbia, Montenegro e Kosovo. Bloccati treni, bus e aerei 16 Paesi a rischio

Kosovo, Serbia e Montenegro, considerati Paesi a rischio Coronavirus. «Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio», ha annunciato su Fb il ministro della salute Roberto Speranza.



LEGGI ANCHE Stop agli arrivi da, considerati Paesi a rischio. «Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio», ha annunciato su Fb il ministro della saluteLEGGI ANCHE Virus, il caso pakistani: in Italia possono ancora entrare ma è boom di contagiati

L'ordinanza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto per il collegamento da e per la Serbia, il Montenegro e il Kosovo. La lista dei Paesi a rischio per la pandemia da Covid-19 comprendeva già 13 nazioni, attualmente lo stop riguarda dunque 16 paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori - spiga il ministro - ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora».