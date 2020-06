Il record della Basilicata: zero contagi e zero ricoveri. Speranza: ma battaglia non è ancora vinta

Oggi siamo in una fase diversa di questa epidemia, ma dobbiamo ancora essere prudenti. Non bisogna pensare che sia tutto finito e che la battaglia sia vinta. Il nemico insidioso è ancora lì, bisogna avere la massima cautela», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a Bologna per l'inaugurazione del secondo modulo dell'Hub nazionale e regionale di terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 13:05

