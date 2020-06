Regione per Regione

Sono tutte con l'indice Rt sotto l'1 le regioni italiane monitorate dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Il periodo di riferimento riguarda i casi con data prelievo/diagnosi settimana del 25-31 maggio maggio confrontati con la settimana del 18-25 maggio. In testa con zero contagi resta la Basilicata mentre in coda c'è la Lombardia con un Rt a 0,91 contro lo 0,75 della settimana precedente, mentre la Campania, che la settimana scorsa era ancora in fase di monitoraggio, ora riporta un indice allo 0,58 Ecco le Regioni italiane ed il relativo indice di contagio:



SETTIMANA 18-24/05 SETTIMANA 25-31/05



Abruzzo, 0,67 - 0,76

Basilicata 0 - 0

Calabria 0,13 - 0,37

Campania in fase di definizione 0,58

Emilia Romagna 0,55 - 0,58

Friuli Venezia Giulia 0,9 - 0,76

Lazio 0,74 - 0,75

Liguria 0,58 - 0,48

Lombardia 0,75 - 0,91

Marche 0,55 - 0,86

Molise 2,2 - 0,59

Provincia Autonoma di Bolzano 0,57 - 0,86

Provincia autonoma di Trento 0,88 - 0,86

Piemonte 0,5 - 0,58

Puglia 0,62 - 0,78

Sardegna 0,51 - 0,14

Sicilia 0,75 - 0,55

Toscana 0,59 - 0,72

Umbria 0,94 - 0,65

Valle d'Aosta 0,8 - 0,47

Veneto 0,65 - 0,61.

I tempi del contagio

Verosimilmente molti dei casi di Covid-19 notificati in questa settimana in Italia «hanno contratto l'infezione 2-3 settimane prima», e quindi «durante la prima fase di riapertura, tra il 4 e il 18 maggio 2020». È quanto viene fatto notare nel rapporto di monitoraggio curato dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, con cui si fotografa l'andamento dell'epidemia di coronavirus Sars-Cov-2 nel Paese. Gli esperti collegano molti casi positivi di questi giorni alla prima fase di riapertura considerati «i tempi tra esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica».