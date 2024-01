Città a 30 orari, Salvini stoppa i Comuni: limite motivato e solo in alcune strade

Imporre una velocità stradale di 30 chilometri all'ora si può, ma solo in determinati casi e sempre con una motivazione. Di certo non può esistere un'intera “Citta 30”, perché il limite generalizzato su tutto il territorio comunale è “arbitrario". Dopo la “fuga in avanti” del Comune di Bologna, che ha imposto il limite dei 30 orari sul 70% del territorio comunale, arriva la direttiva del ministero dei Trasporti per mettere dei paletti ai poteri discrezionali dei sindaci.

Salvini ha spiegato il suo punto di vista in un incontro in videocall con il sindaco di Bologna Matteo Lepore: «I 30 all’ora generalizzati non sono coerenti con le indicazioni del Codice della strada e potrebbero causare più problemi che benefici». Ovvero intralcio alla circolazione, danno all'ambiente e alla regolazione del traffico, ingorghi. Secondo la direttiva del Mit la deroga al limite stabilito per legge di 50 km/h può riguardare solo «strade o tratti di strada tassativamente individuati, laddove sussistano particolari condizioni che giustificano l'imposizione di limiti diversi».

Da parte sua l’Anci ha garantito «ampia disponibilità al confronto e alla collaborazione». Fatto salvo che - ha detto il presidente Antonio Decaro - che «la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti è da sempre la priorità assoluta di tutti i sindaci, che sono i più titolati a valutare le diverse situazioni locali, le esigenze della mobilità e quelle legate alla sicurezza dei cittadini». Lepore però non fa retromarcia: «Bologna città 30 prosegue e proseguono le ordinanze. Al ministro ho spiegato che le incomprensioni di questi giorni sul provvedimento nascono da visioni diverse della mobilità, e che nelle sostanza non motivano nessun passo indietro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 06:00

