Caldo record, è il giorno peggiore per Roma: oggi 43 gradi. Quali sono le ore peggiori e le previsioni

Caldo record. Si intensifica l'ondata di calore su tutta l'Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Oggi sono 20 le città in allerta, che arriveranno a 23 mercoledì 19 luglio. Le meno roventi saranno Bari, Catania, Milano, Reggio Calabria, Torino (bollino arancione) e Genova (bollino giallo). Mercoledì invece, su 27 città monitorate, solo Milano e Reggio Calabria saranno arancioni, mentre Bolzano e Genova avranno bollino giallo. Per affrontare l'emergenza, il ministero della Salute chiede alle Regioni il Codice di calore nei Pronto Soccorso, l'attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 per accessi a causa del caldo e potenziamento del servizio di guardia medica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 18:14

