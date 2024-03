Bonus psicologo fino a 1500 euro 5 milioni di potenziali pazienti

di Lorena Loiacono

Ansia, disturbi dell’umore e stress, depressione e panico: gli italiani soffrono per una crescente ondata di problemi psicologici. Per questo motivo torna il bonus psicologo: le domande per ottenere il contributo possono essere invitate all’Inps, solo online, a partire da oggi fino al 31 maggio. Possono fare domanda tutti coloro che sono residenti in Italia e hanno un Isee non superiore ai 50mila euro. Si può ottenere un contributo massimo di 1.500 euro a persona, una sola volta l’anno.

«La salute mentale, specialmente quella dei nostri giovani - ha spiegato il ministro della Salute, Orazio Schillaci - è una priorità di sanità pubblica. Dal 2023 abbiamo reso strutturale il bonus psicologo aumentando fino a 1.500 euro l'importo del contributo che i cittadini possono chiedere. Lo abbiamo rifinanziato e aumentato ulteriormente per il 2024 con il decreto Milleproroghe».

Per dare risposte e assistenza concreta ai disagi psicologici di chi deciderà di aderire all’iniziativa, ci sono circa 25mila professionisti pronti a rispondere su tutto il territorio nazionale. Per l'Isee inferiore a 15mila euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato per 1.500 euro per ogni beneficiario, per Isee compreso tra 15mila e 30mila euro il beneficio arriva fino a 1000 euro, per Isee tra 30 e 50mila euro l'importo massimo stabilito è di 500 euro.

«La richiesta di accesso all'incentivo va presontata quanto prima - ha esortato il presidente del Cnop, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, David Lazzari - perché, oltre al requisito del reddito, anche il fattore della tempistica conta». Secondo i dati di un’indagine del Cnop, sono ben 5 milioni i potenziali pazienti, vale a dire le persone che vorrebbero rivolgersi ad uno psicologo-psicoterapeuta ma non hanno le risorse economiche per poterlo fare.

Nella precedente edizione del bonus, i pazienti che hanno presentato i disagi più elevati sono state le donne e gli under 35. «Il bisogno dei cittadini cresce - spiega Lazzari - ma il servizio pubblico non è in grado di soddisfare la richiesta: su 100 cittadini che accedono ai servizi di salute mentale, solo 5 riescono ad accedere ad un trattamento di psicoterapia sia per la carenza di personale sia perché si tende a dare una risposta prevalentemente farmacologica».

Lunedì 18 Marzo 2024