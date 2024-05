Bimbi più indifesi dopo il covid boom di casi di streptococco

di Lorena Loiacono

Lo streptococco è tornato, più forte di prima: nel 2023 si è registrato un boom di casi soprattutto tra i bambini. Fa parte degli effetti collaterali del covid. Il motivo? Le mascherine usate in pandemia hanno tenuto alla larga tutti i virus, creando una sorta di “debito immunitario” nei pazienti rendendoli indifesi. E lo streptococco ne sta approfittando scatenando un’ondata di febbre alta e tonsille gonfie.

LO STUDIO. A rilevarlo è uno studio dell'Università Cattolica - Ircss Fondazione Policlinico Gemelli, pubblicato su Lancet Microbe, su 1800 campioni da tamponi faringo-tonsillari di bambini con sintomi influenzali, che riporta i dati del 2023 quando l'incidenza di casi era tornata rapidamente ai livelli del periodo pre-pandemico. Al pronto soccorso pediatrico, diretto dal professor Antonio Chiaretti, è risultato positivo allo streptococco il 13-16% di test: tra i più presenti ci sono l'immunotipo M1, vale a dire il più virulento.

EFFETTO MASCHERINA. Un dato che va a scontrarsi con quanto accaduto invece negli anni precedenti quando, grazie alla mascherina, le infezioni erano scemate: «Tra 2020 e 2022 - ha spiegato infatti Maurizio Sanguinetti, ordinario di Microbiologia alla Cattolica, direttore del Dipartimento Scienze di Laboratorio e infettivologiche - abbiamo osservato una significativa riduzione di infezioni da streptococco, sia in termini di quantità dei campioni pervenuti sia una significativa riduzione percentuale dei positivi.

BAMBINI INDIFESI. Il problema riguarda proprio i bambini che, in quegli anni non hanno potuto sviluppare la normale immunità parzialmente protettiva nei confronti dell'infezione. «Il contatto coi microrganismi - sottolinea Sanguinetti - è fondamentale per “allenare” il sistema immunitario a rispondere alle infezioni. L'ipotesi è dunque che il ridotto contatto con questo microrganismo, abbia determinato nei bambini più piccoli un debito immunologico, impedendo loro di sviluppare una protezione, anche parziale, e questo ha comportato un aumento dei casi».

NO AL FAI DA TE. Gli esperti avvertono di non affidarsi ai test in casa: se i sintomi sono molto forti è necessario effettuare un tampone faringo-tonsillare in laboratorio, con esame colturale per trovare eventuali ceppi iper-virulenti. Lo Streptococco infatti, come spiegano dal Gemelli, può dare infezioni invasive anche a distanza di anni a livello dei reni, delle valvole cardiache e delle articolazioni.

