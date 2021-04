La variante milanese: manifestazione improvvisa di caduta dell'articolo determinativo. Può colpire anche persone insospettabili. Perché da qualche tempo nella Capitale morale del paese si dice "Settimana Prossima" e non "la settimana prossima"; perché si dice "Regione Lombardia e non "La regione Lombardia". La seconda puntata di "Anche No", la rubrica di Massimiliano di Giorgio.

