Barbanera Consiglia: in compagnia di San Martino con castagne e vino

Si sa, quando la tradizione bussa, difficile non aprire. Se poi la festa è quella di san Martino, l'11 novembre, impossibile resistere all'allegria di castagne e vino.

Ma prima di festeggiare il vin novello, la Luna crescente sarà l'ideale per un taglio di capelli utile a rinforzarli, ma anche per trattare la pelle inaridita dal freddo o dal caldo dei caloriferi. Di grande efficacia sarà un impacco di stagione a base di caco. Si schiaccia la polpa e si applica sulla pelle per 10 minuti per poi risciacquare.

Tornando invece al vin novello, questo vino rosso imbottigliato giovanissimo, dal colore brillante, vivo e piacevole, grazie alla quasi totale assenza di tannini è bevibile alla temperatura dei bianchi, 14 °C.

Non si stappa in anticipo, non si mette nel decanter e si beve entro due mesi dall'acquisto, massimo sei.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 08:55

