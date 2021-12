Oggi domenica 12 dicembre Barbanera consiglia: il galateo delle feste di Natale

Esiste un galateo anche delle feste di Natale. Ad esempio, se qualcuno avesse in animo di dare il benservito al proprio fidanzato/a, il bon ton suggerisce che farlo in questi giorni sarebbe davvero di cattivo gusto. Quindi, così come è vietato tagliare la corda quando l’altro è sotto stress per un esame o colloquio importante, ancor più lo sarà alla vigilia di Natale e la notte di Capodanno. Per contro, il periodo natalizio si rivelerà invece il momento ideale per ringraziare con un “pensiero” chi è stato generoso con noi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 14:42

