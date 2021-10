Oggi venerdì 8 ottobre Barbanera consiglia: la doccia rigenerante, ma come liberarsi del calcare?

Cosa c’è di meglio di una doccia rigenerante dopo una lunga giornata di lavoro? Sempre più tecnologiche, con spruzzi e getti capaci di massaggiarci e donarci un po’ di relax, anche le più moderne docce non sono però indenni agli effetti del calcare. I fori si possono otturare riducendo l’acqua a un sottile filo. Se la doccia è mobile, teniamola per una notte in una vaschetta con dell’aceto. Se invece è fissa, immergiamola in un sacchetto di plastica pieno d’aceto che legheremo al tubo. La Luna crescente ci sarà alleata.

