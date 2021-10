Oggi domenica 31 ottobre 2021 Barbanera consiglia: con l'ora solare per intagliare, illuminare e cucinare le zucche

Da Halloween al ritorno dell'ora solare - o legale invernale come precisano gli astronomi -, la domenica si preannuncia movimentata. Niente di impegnativo considerato che al risveglio ci ritroveremo con un'ora di sonno in più per aver spostato le lancette dell'orologio dalle 03 alle 02 del mattino. Poi, come era anche usanza nelle nostre campagne, soprattutto nelle regioni del nord, ci divertiremo con i più piccoli a intagliare e illuminare zucche, o forse a cucinarle, nell'attesa domani della festa dei Santi.

