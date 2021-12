Oggi martedì 28 dicembre Barbanera consiglia: la rilassante Melissa

Gli stravizi, le giornate intense, talvolta anche le emozioni di incontri inattesi, possono aver causato stress. Ci si sente stanchi e un po' spompati. Effettivamente per ritrovare la forma nulla sarà più efficace di una sana dormita. Così per calmare tensione e nervosismo ottima si rivelerà – grazie anche alla distensiva Luna calante - una tisana di melissa. Lasciare in infusione per 15 minuti 5 g di foglie fresche e 5 g di foglie secche in 200 g di acqua bollente. Filtrare, dolcificare con miele e bere tiepida la sera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 08:45

