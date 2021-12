Oggi sabato 25 dicembre Barbanera consiglia: Buon Natale!

Buon Natale! Come ogni anno l’incanto si rinnova e tutta la cristianità celebra oggi il Natale, la ricorrenza religiosa più amata che ricorda la nascita del Figlio di Dio fatto uomo. A fissare la data ufficiale del Natale al 25 dicembre, separandola dall'Epifania a cui un tempo si legava, fu Papa Liborio nell'anno 354. Vero cultore del presepe in Occidente, Liborio fece allestire un Praesepium, un semplice simbolo della sacra mangiatoia, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere dove celebrò la messa di mezzanotte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 10:16

