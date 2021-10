Oggi venerdì 29 ottobre Barbanera consiglia: la luna calante favorisce pazienza e relazioni

È il 29 ottobre del 1955 quando in un grande magazzino di New York viene messa in vendita, al prezzo di 12 dollari e 50, la prima penna a sfera, la nota biro. Sembra che il primo a chiamarla comunemente biro sia stato Italo Calvino, dal nome dell'inventore László Bíró. Ma oggi è anche il giorno in cui grazie alla Luna calante sono favorite pazienza e relazioni. Perché più si è pazienti più ci si sente in pace. Proviamo allora a allenarci ogni giorno impegnandoci a essere molto pazienti per almeno 30 minuti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 06:42

