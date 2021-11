L'almanacco di oggi martedì 9 novembre: tutti i pregi del tè

Abbiamo fatto colazione e ci è avanzato del tè? Bene, offriamone un po' alle nostre azalee! Non è uno scherzo: il tè è un vero e proprio trattamento di bellezza per queste piante in genere piuttosto difficili da curare. Concimando una volta ogni quindici giorni la terra con una tazza di tè leggero, non zuccherato e rigorosamente freddo, si vedrà l’azalea crescere notevolmente. Attenzione però che nel piattino collocato sotto il vaso non rimangano residui che potrebbero danneggiarla seriamente

