Oggi giovedì 16 dicembre Barbanera consiglia: allegri ciclamini

Vivacissimi fiori dell'inverno, i ciclamini sono piante molto generose. Nonostante il freddo, basteranno infatti poche attenzioni per vederli fiorire per mesi. Se li abbiamo collocati sul balcone, con le temperature che si abbassano bisognerà evitare che i bulbi gelino avvolgendo i vasi nella paglia e mettendoli in cassettine di legno. Quanto alle annaffiature, riserviamole solo alle ore più calde e poco per volta. E se il termometro continua a scendere, copriamoli con teli di tessuto non tessuto in polipropilene ecologico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 08:00

