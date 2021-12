Oggi mercoledì 22 dicembre 2021 Barbanera ricorda: tutto sul segno del Capricorno

Entrato ieri con il Solstizio d'inverno, il segno del Capricorno dona ai nati sotto la sua influenza straordinarie capacità diplomatiche. Responsabili, ma essenzialmente materialistici, vi accende il desiderio di raggiungere il vertice sociale. Grazie alla vostra infinita pazienza, sapere come coltivare le persone giuste per raggiungere i vostri obiettivi. Inclini in gioventà a sciupare tempo e denaro, una volta adulti, sarà la sicurezza economica il vostro più acceso desiderio. Una virtù? La buona educazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 06:32

