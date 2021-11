Oggi domenica 21 novembre 2021 Barbanera consiglia: gli alberi, amici cari e preziosi

Senza di loro non ci sarebbe vita su questa Terra. E neppure tanta bellezza. Anche per questo si celebra ogni anno il 21 novembre la Giornata Nazionale degli Alberi. Che dal 2013 ha sostituito la “Festa degli Alberi”, istituita per promuovere, attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo e dei boschi, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la tutela delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità delle città.

