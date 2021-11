Oggi domenica 7 novembre Barbanera consiglia: antichi frutti in cucina

A ogni stagione il suo frutto. Come le piccole pere “cane”, varietà autunno-invernale che si lessava un tempo in acqua, o meglio nel vino, per 1 ora, a volte insieme alle castagne, con 1 foglia di alloro, 2 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale grosso, cannella e chiodi di garofano. Oggi possiamo cuocerne 1 kg in una teglia al forno a 180 °C per un'ora con un velo di vino sul fondo e le stesse spezie. Se sono piccole infiliamole invece 5 o 6 in un bastoncino da spiedino, ma senza zucchero. Doneranno sapori e profumi d'altri tempi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 07:58

