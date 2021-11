Oggi venerdì 5 novembre Barbanera consiglia: ci vuole la Luna crescente

Primo giorno di Luna crescente. Una Luna amica che può aiutarci a far fronte ai nostri impegni con più efficacia e meno fatica. Sarà ad esempio una giornata ideale per mettere a punto il nostro benessere psicofisico e dare avvio a trattamenti tonificanti, energizzanti, salute o bellezza che sia. Oppure per mettere le mani in pasta e avere lievitazioni perfette nella preparazione di pane, pizze, dolci. Se invece le mani le mettiamo in terra, allora è il momento di trapiantare fave, finocchi, carciofi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 07:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA