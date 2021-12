Oggi domenica 5 dicembre Barbanera consiglia: buona fortuna con l'Agrifoglio

Siamo nel periodo dell'anno in cui rispettare le tradizioni è d'obbligo, ci fa sentire bene, rassicura. E allora non dimentichiamo di “curare” la buona fortuna, di fare a noi e agli altri un dono benaugurante, un agrifoglio: foglie brillanti e bacche rosso fuoco. Per averlo in vaso sano e rigoglioso, no a ambienti troppo caldi, sì a una bella esposizione alla luce. Si annaffia due volte alla settimana. Con la bella stagione sarà bene portare la pianta all’aperto e concimarla. Si rimetterà in casa al ritorno del freddo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 07:48

