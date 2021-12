Oggi sabato 4 dicembre Barbanera consiglia: in forma verso il Natale

Oggi è Luna nuova, momento ideale per abbandonare le cattive abitudini. Se allora vogliamo arrivare al Natale in forma, basteranno tre mosse. La prima. Introdurre proteine a colazione: forniscono energia per gli impegni della giornata. La seconda. Prevedere per lo spuntino del pomeriggio un estratto di frutta fresca ricca di vitamine, minerali e enzimi vitali, molto energetici. L’ultima. La sera, prima di dormire, appoggiamo le mani sull’ombelico e facciamo almeno 10 respiri lenti e profondi. Scioglieranno le tensioni della giornata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 08:31

