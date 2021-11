Oggi mercoledì 3 novembre Barbanera consiglia: il caffè... giusto

C'è sempre tempo per un buon caffè. Se poi l'autunno avanza e le temperature calano, una tazzina calda e fumante ci darà l'energia giusta. Amaro o zuccherato, espresso o preparato a casa con la moka, ognuno lo prende seguendo i propri gusti. Per tutti però una costante c’è: il caffè deve essere di ottima qualità. Esiste un modo semplice per accertarsi della genuinità: basta mettere un pizzico di polvere nell’acqua. Se resta a galla e non la colora, è puro, altrimenti sarà stato miscelato con altre sostanze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 07:37

