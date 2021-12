Oggi venerdì 3 dicembre Barbanera consiglia: calicanto, il fiore dell'inverno

Quando il calicanto fiorisce il freddo punge. Tra i più coraggiosi fiori dell'inverno, il Chimonanthus praecox è un arbusto che fa sbocciare sul nudo ramo fiori che sembrano di cera, dal profumo inebriante. Per coltivarlo basta avere uno spazio anche a mezz’ombra, contornato da altre piante, come le bulbose, che fioriscono più tardi. Sul terrazzo ha bisogno di un vaso grande con terriccio medio: collocato accanto a una finestra ci inonderà con il suo profumo, mentre qualche rametto fiorito in casa rallegrerà l’atmosfera.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 08:45

