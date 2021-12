Oggi giovedì 30 dicembre Barbanera consiglia: non trascuriamo i nostri cani e gatti

Nel turbinio delle feste non dimentichiamo i nostri animali. Sistemiamo ad esempio l’albero di Natale e i fili delle luci in modo che il cane o il gatto non li tiri provocando cadute, cortocircuiti o peggio. Pericolosi pure gli avanzi di cotechino o salumi messi in pattumiera con cordini e placchette metalliche, che se ingeriti possono provocare seri problemi. Infine i fuochi di artificio di Capodanno spaventano moltissimo i cani che durante i festeggiamenti non dovremmo mai lasciare soli: potrebbero fuggire e perdersi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 07:52

