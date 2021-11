Oggi martedì 2 novembre Barbanera consiglia: i Defunti, tra sacro e profano

Quello dei Defunti non è giorno festivo. E non lo era nemmeno in passato come ben ricorda il detto «Cura campi e orti, ma onora pure i Morti». Insomma il lavoro non deve farci dimenticare chi non c'è più e le usanze collegate, ad esempio preparare dolci dedicati. Come le «fave dei morti», dono fatto nel mondo romano ai lemures, le anime dei morti per placarne le ire. La ricorrenza religiosa risale invece a Sant'Odilone di Cluny che stabilì nel 998 che il 2 novembre sarebbe stato per i suoi monaci il giorno dei Defunti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 08:24

