Oggi giovedì 2 dicembre Barbanera consiglia: la raccolta dei cachi

Ultime battute di Luna calante, ideale per la semina in semenzaio protetto, pure sul balcone, di radicchi, lattuga e valerianella. A chiedere invece di essere raccolti sono gli ultimi frutti dell'inverno, i cachi, anche se ancora non maturi. E allora per favorirne la maturazione basterà metterli in una cassetta a bordi bassi, distanziati fra loro. Si inseriscono poi negli spazi vuoti alcune mele e si copre il tutto con dei canovacci. I cachi saranno presto pronti da mangiare grazie all’etilene sprigionato dalle mele.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 07:51

