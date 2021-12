Oggi mercoledì 29 dicembre Barbanera consiglia: un centrotavola beneaugurante

Piccoli consigli propizia fortuna che renderanno ancor più festosa l'atmosfera del cenone di Capodanno. Disponiamo su un piatto di portata dei rametti di vischio dorato che fungeranno da base a una piccola piramide di melagrane. Scegliamo i frutti con una bella buccia rossa, aperti, in modo che si vedano i grani che brillano come tanti rubini. La melagrana è infatti simbolo di fecondità, il vischio di felicità e amore. Velocissimo da fare e di grande effetto, sarà centrotavola portatore di un anno luminoso, ricco e in salute!

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 08:42

