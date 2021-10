Oggi giovedì 28 ottobre Barbanera consiglia: nodi da... sciogliere

Sebbene i veterinari sconsiglino di lavare troppo spesso cani e gatti, è opportuno procedere periodicamente a un bel lavaggio, soprattutto quando la stagione tiene tutti dI più in casa. Gli animali non amano troppo l’acqua e se poi il pelo è lungo, l’operazione si complica. I nodi che si formano diventano difficili da sciogliere. Per evitare l’inconveniente basterà trattare il pelo, prima del bagno, con un’emulsione formata da tre parti di acqua e una di olio di oliva: il pelo risulterà morbido e senza nodI.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 07:52

