Oggi lunedì 27 dicembre Barbanera consiglia: il torrone di Bianca Maria Visconti

Insieme a panettone e pandoro il torrone è simbolo delle feste. Sulle sue origini circolano le ipotesi più diverse. Certo è che in Italia la sua storia si lega alla città di Cremona. Qui infatti il torrone venne preparato a base di mandorle, nocciole, miele, zucchero e albume per il banchetto imbandito il 25 ottobre 1441 per le nozze di Bianca Maria Visconti con Francesco Sforza. Per la festa si volle un dolce monumentale dalle fattezze del “torrazzo”, l’altissimo campanile del duomo della città lombarda che la Visconti portò in dote.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA