Oggi martedì 26 ottobre Barbanera consiglia: mettete le piante al riparo dal freddo

Non ci vorrà molto e sarà anche piacevole. Le piante da appartamento che hanno trascorso l'estate sul balcone devono essere riportate in casa in questi giorni di Luna calante. Al riparo da nebbie e basse temperature, le avremo sane e forti se esposte a sud, vicine alla luce naturale e lontane da termosifoni, finestre troppo assolate, correnti d’aria e spifferi. Ricordiamoci anche di non annaffiarle troppo. Meglio nebulizzarle con acqua tiepida rimuovendo pure la polvere effetto dei caloriferi accesi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 07:49

