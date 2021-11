Oggi mercoledì 24 novembre Barbanera consiglia: tempo di «pacciamare»

Non dimentichiamo di dedicare al terrazzo qualche attenzione prima dell'arrivo del freddo invernale. Ma su quali lavori concentrarci in queste ultime giornate novembrine? È questo certo il momento di collocare la pacciamatura alla base di arbusti e alberi, in vista dell'arrivo del gelo. Se si aspetta ancora, il terreno diventerà infatti troppo freddo e l’operazione potrebbe addirittura diventare controproducente poiché la pacciamatura impedirebbe, ai pochi raggi di sole invernale, di riscaldare la terra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 08:07

