Oggi martedì 23 novembre Barbanera consiglia: una salutare passeggiata

Novembre si inoltra e le giornate si fanno ancor più brevi e buie. Si tratta del normale ciclo delle stagioni, ma può capitare che l'umor cupo di questi giorni dia origine a una particolare forma di malinconia. In questo caso il rimedio più efficace si rivelerà la luce solare, capace di svolgere un'azione diretta sul cervello e di stimolare la produzione di melatonina, l'ormone che favorisce l'adattamento all'ambiente e che ci rende più sereni e ottimisti. Quindi, via alle belle passeggiate non appena il sole fa capolino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 07:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA